Впервые в истории: украинка стала чемпионкой мира по санному спорту

Украинская саночница Юлианна Туницкая завоевала две награды на юниорском чемпионате мира 2023 года. Это весомая заявка юной спортсменки на дальнейшие успехи в карьере.

В австрийском Блуденце состоялся чемпионат мира по санному спорту среди юниоров. В соревнованиях среди девушек приняли участие 33 спортсменки, среди которых четверо украинок: Юлианна Туницкая, Анна Шкрет, Дарья Некотенева и Дарья Федорчук.

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Космический результат украинки

Участники соревнований принимали участие в двух заездах. Лучшее время (1:04.723) по итогам двух попыток показала украинская саночница Юлианна Туницкая. Это позволило ей завоевать золотую медаль юниорского чемпионата мира.

Это первая золотая медаль ЧМ в истории Украины в санном спорте на юниорском уровне.

Кроме того, в командной эстафете Юлианна, вместе с Даниилом Марциновским, Богданом Бабурой и Вадимом Микиевичем, завоевала серебро. Невероятный успех украинских спортсменов!

Свою победу Юлианна посвятила защитникам Украины, а также брату, с первых дней агрессии России защищающему нашу землю от захватчиков.

"Сегодня я чемпион мира. Все благодаря тем, кто защищает нашу землю, нашим ВСУ. Благодарю брата, который защищает Украину с начала полномасштабной войны".

Хоть сегодня хороший день для меня, но в стране моей траур. 14 января страна агрессор нанесла удар по Днепру, зданию, где были как старшие люди, так и малыши.

Я не могу радоваться, когда в моей стране продолжается война. Они хотели оставить нас без света, но наш свет внутри никто не отнимет", – написала Туницкая в своем Instagram.