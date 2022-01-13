Украинка Цуренко пробилась в финал квалификации Australian Open

Леся Цуренко одержала свою вторую победу в квалификации Открытого чемпионата Австралии. Украинская теннисистка обыграла американку Эйджу Мухаммад.

Леся Цуренко – Эйджа Мухаммад 2:0 (6:3, 7:5)

Противостояние за попадание в финал отбора длилось 1 час 38 минуте. Украинка в двух сетах одолела представительницу США. Леся Цуренко за шаг до попадания в основную сетку Australian Open.

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Первый гейм остался за украинской теннисисткой. На протяжении всей партии Леся не позволяла оппонентке не только вырваться вперед, но и даже догнать в счете. Цуренко получила комфортное преимущество над американкой в один-два гейма. В итоге – 6:3 первый сет остался за украинкой.

Американка могла разрушить надежды Цуренко

А вот во второй партии Мухаммад дала мощный бой Цуренко. Украинка взяла два стартовых гейма, один из которых был на подаче Эйджи. Но уж очень быстро американка не только ликвидировала преимущество соперницы, но и вышла вперед 2:3.

Далее теннисистки показывали равную игру на австралийском корте. Так было до 11-го гейма, когда Леся с брейком повела в счете 6:5. Последний 12-й гейм был очень затяжным. Девушки имели шансы взять этот розыгрыш. Только со второго матч-пойнта украинка оформила победу – 7:5.