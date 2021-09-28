Украинка в 15 лет стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

София Станько из Яворова Львовской области стала чемпионкой мира по классическому пауэрлифтингу. Украинка завоевала "золото" в свои 15 лет в категории до 52 килограммов.

Соревнования состоялись в шведском городе Гальмстад. Турнир, на котором торжествовала совсем юная украинская спортсменка, закончился 27 сентября.

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Всего по итогам соревнований София Станько подняла общий вес в 312,5 килограмма. Решающей стала третья попытка становой тяги, в которой юная спортсменка опередила своих соперниц. Она продемонстрировала такие результаты:

приседания со штангой – 115 килограммов,

жим лежа – 82,5 килограмма,

становая тяга – 115 килограммов.

К слову, несмотря на новый статус чемпионки мира, 15-летняя девушка до сих пор остается школьницей. Она учится в Яворовской гимназии имени Осипа Маковея.

15-летняя украинка София Станько стала чемпионкой мира / Фото ЛОГА

Украинец – в шаге от медали

Украина на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу была представлена и в мужских соревнованиях. Представителем стал Остап Косик, который вместе с Софией Станько тренируется в Яворовской ДЮСШ под руководством тренеров Анатолия Погребинского и Василия Сахно.

В весовой категории до 83 килограммов он занял четвертое место, уступив чемпиону на 7,5 килограмма. Спортсмен показал следующие результаты: