Змагання відбулися у шведському місті Гальмстад. Турнір, на якому тріумфувала зовсім юна українська спортсменка, закінчився 27 вересня.

До слова Українки оформили переможний дубль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Софія здолала вагу більш як удвічі важчу за неї

Загалом за підсумками змагань Софія Станько підняла загальну вагу в 312,5 кілограма. Вирішальною стала третя спроба станової тяги, в якій юна спортсменка випередила своїх суперниць. Вона продемонструвала такі результати:

присідання зі штангою – 115 кілограмів,

жим лежачи – 82,5 кілограмf,

станова тяга – 115 кілограмів.

До слова, попри новий статус чемпіонки світу, 15-річна дівчина досі залишається школяркою. Вона навчається в Яворівській гімназії імені Осипа Маковея.



15-річна українка Софія Станько стала чемпіонкою світу / Фото ЛОДА

Українець – за крок від медалі

Україна на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу була представлена й у чоловічих змаганнях. Представником став Остап Косик, який разом зі Софією Станько тренується в Яворівській ДЮСШ під керівництвом тренерів Анатолія Погребинського та Василя Сахно.

У ваговій категорії до 83 кілограмів він зайняв четверте місце, поступившись чемпіону на 7,5 кілограма. Спортсмен показав наступні результати: