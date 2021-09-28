Змагання відбулися у шведському місті Гальмстад. Турнір, на якому тріумфувала зовсім юна українська спортсменка, закінчився 27 вересня.
До слова Українки оформили переможний дубль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Софія здолала вагу більш як удвічі важчу за неї
Загалом за підсумками змагань Софія Станько підняла загальну вагу в 312,5 кілограма. Вирішальною стала третя спроба станової тяги, в якій юна спортсменка випередила своїх суперниць. Вона продемонструвала такі результати:
- присідання зі штангою – 115 кілограмів,
- жим лежачи – 82,5 кілограмf,
- станова тяга – 115 кілограмів.
До слова, попри новий статус чемпіонки світу, 15-річна дівчина досі залишається школяркою. Вона навчається в Яворівській гімназії імені Осипа Маковея.
15-річна українка Софія Станько стала чемпіонкою світу / Фото ЛОДА
Українець – за крок від медалі
Україна на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу була представлена й у чоловічих змаганнях. Представником став Остап Косик, який разом зі Софією Станько тренується в Яворівській ДЮСШ під керівництвом тренерів Анатолія Погребинського та Василя Сахно.
У ваговій категорії до 83 кілограмів він зайняв четверте місце, поступившись чемпіону на 7,5 кілограма. Спортсмен показав наступні результати:
- присідання зі штангою – 230 кілограмів,
- жим лежачи – 145 кілограмів,
- станова тяга – 240 кілограмів.