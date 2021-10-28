Украинец Зубков отметился дублем в ярком матче с 7 голами в Кубке Венгрии

Ференцварош 27 октября одержал разгромную победу в Кубке Венгрии. Соперником для избиения стал любительский клуб Текель.

Присоединился к разгрому

Ференцварош легко прошел в следующий круг кубкового турнира. Клуб Александра Зубкова забил 7 голов в ворота Текеля. Взамен не пропустил ни одного.

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Украинец начал разгром соперника. Зубков на 12-й минуте открыл счет во встрече. Еще до перерыва в ворота хозяев залетело еще пять голов. Первая часть матча завершилась со счетом 0:6.

Зубков на 42-й минуте забил свой второй гол в поединке – дубль для украинского футболиста.

В конце матча Ференцварош забил свой седьмой мяч. Один из лидеров венгерского чемпионата уничтожил любительский клуб Текель – 0:7.

Правый вингер из Украины провел на поле только первый тайм и был заменен на Желько Гаврича.