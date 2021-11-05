Украинец Захареев вышел в финал ЧМ по боксу и поборется за "золото" с представителем России

Украинец Юрий Захареев вышел в финал чемпионата мира, проходящего в Белграде (Сербия). В полуфинале весовой категории до 71 килограмма он победил азербайджанца Сархана Алиева.

Захареев весь бой отработал первым номером и был точнее в частых разменах. Как результат – закономерная победа единогласным решением судей 19-летнего украинца– 29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28.

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В финале соперником Захареева станет Вадим Мусаев из России. Бой пройдет 6 октября.

Путь Захареева к финалу

19-летний боксер из Белгород-Днестровского в двух первых боях на чемпионате мира посылал соперников в нокдаун, а в 1/8 финала прошел бронзового призера чемпионата Европы 2015 года испанца Юбу Сиссоко. Все три боя вплоть до 1/4 финала Захареев выиграл единогласным решением судей.

В напряженном поединке 1/4 финала украинец победил вице-чемпиона Азиатских игр-2018 Асланбека Шимбергенова.