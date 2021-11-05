Захарєєв весь бій відпрацював першим номером і був точнішим у частих розмінах. Як результат – закономірна перемога одноголосним рішенням суддів 19-річного українця – 29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28.

До слова Остання надія: українець Захарєєв забезпечив собі медаль чемпіонату світу з боксу

У фіналі суперником Захарєєва стане Вадим Мусаєв із Росії. Бій пройде 6 жовтня.

Шлях Захарєєва до фіналу

19-річний боксер із Білгород-Дністровського у двох перших боях на чемпіонаті світу посилав суперників у нокдаун, а до 1/8 фіналу пройшов бронзового призера чемпіонату Європи 2015 року іспанця Юбу Сіссоко. Усі три бої аж до 1/4 фіналу Захарєєв виграв одноголосним рішенням суддів.

У напруженому поєдинку 1/4 фіналу українець переміг віцечемпіона Азіатських ігор-2018 Асланбека Шімбергенова.