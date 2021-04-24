Захареев победил россиянина Чираву Ашалаева раздельным решением судей (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28). Украина взяла первое золото на подобных юниорских мировых форумах с 2012 года, когда победил Александр Хижняк.
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Кроме того, серебро юниорского ЧМ-2021 завоевали украинцы Бозорбой Матякубов, Илья Тогобицкий и Кристина Лакийчук, бронзу взяли Руслан Цыкало и Денис Салабай.
Таким образом, украинцы завоевали 6 наград (1-3-2) и заняли 5 место в медальном зачете.