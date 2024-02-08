Не хватило одного меткого выстрела: украинец остановился в шаге от медали чемпионата Европы

В польском Якушице в рамках юниорского чемпионата Европы состоялась индивидуальная гонка у парней. Украинец Виталий Мандзын занял 4 место.

Украинский биатлонист Виталий Мандзын остановился в шаге от медали юниорского чемпионата Европы, проходящего в польском Якушице. В индивидуальной гонке 20-летний спортсмен настрелял две штрафные минуты и финишировал с четвертым результатом.

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Мандзын занял 4 место на чемпионате Европы

До бронзовой награды Мандзыну не хватило лишь 6,4 секунды, победителю же он проиграл 26,4 секунды. Таким образом, если бы не промах на последней стрельбе, Виталий стал бы чемпионом Европы в возрастной категории U-21.

Степан Кинаш и Сергей Супрун не закрыли соответственно одну и две мишени и заняли 20 и 21 места. Остальные украинцы не попали даже в топ-50.

Чемпионом Европы среди юниоров стал биатлонист из Монголии Энкхсайкхан Энкхбат. Это первый в истории этой страны победитель официальной международной биатлонной гонки.

Результаты гонки

1. Энкхсайкхан Энкхбат (0+0+0+0+0) 44:34,8

2. Калле Лоуккаанхухта (0+0+0+0+0) +1,6

3. Якоб Кульбин (0+1+0+1) +20,0

4. Виталий Мандзын (0+1+0+1) +26,4

...

20. Степан Кинаш (0+0+1+1) +2:38,6

21. Сергей Супрун (0+0+1+0) +2:40,0

57. Александр Биланенко-мол. (2+2+2+0) +6:45,2

70. Богдан Борковский (1+2+4+2) +8:51,5

85. Дмитрий Крюков (1+3+3+2) +13:16,2.