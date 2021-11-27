Украинец стал одним из лучших в Лиге конференций по версии УЕФА: видео момента
27 ноября 2021 , 10:51Читати новину українською
Источник:твиттер Лиги конференций
Вратарь Зари Дмитрий Мацапура стал автором одного из лучших сэйвов в пятом туре Лиги конференций. Произошло это по итогам матча против Ромы.
Сейв голкипера Зари Дмитрия Мацапуры стал одним из лучших в недельном рейтинге Лиги конференций.
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21-летний вратарь на 41-й минуте матча против Ромы, при счете 0:2, эффектно потянул удар с пенальти от Жордана Верету – ему удалось угадать направление полета мяча и выбить сферу на угловой.
В топ-4 также вошли: Даниэль Перетц (Маккаби Тель-Авив), Дэйл Колинг (Линкольн) и Джерон Хоувен (Витесс).
Смотрите видео топ-4 моментов недели в Лиге конференций
Турнирная таблица Зари в Лиге конференций
- После 5 туров в группе С луганский клуб занимает 3 место, имея в своем активе 6 очков. До второй позиции, которую занимает как раз Рома, отставание в 4 балла.
- Лидером группы неожиданно идет норвежский Буде/Глимт, опережая итальянцев на один пункт. Замыкает таблицу софиевское ЦСКА – один балл.