Сейв голкипера Зари Дмитрия Мацапуры стал одним из лучших в недельном рейтинге Лиги конференций.

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21-летний вратарь на 41-й минуте матча против Ромы, при счете 0:2, эффектно потянул удар с пенальти от Жордана Верету – ему удалось угадать направление полета мяча и выбить сферу на угловой.

В топ-4 также вошли: Даниэль Перетц (Маккаби Тель-Авив), Дэйл Колинг (Линкольн) и Джерон Хоувен (Витесс).

Смотрите видео топ-4 моментов недели в Лиге конференций

Турнирная таблица Зари в Лиге конференций