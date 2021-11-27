Сейв голкіпера Зорі Дмитра Мацапури став одним з найкращих у тижневому рейтингу Ліги конференцій.
Як це було Рома остаточно відібрала в України єврокубки: Зоря знищена італійцями – відео голів
21-річний воротар на 41-й хвилині матчу проти Роми, за рахунку 0:2, ефектно потягнув удар з пенальті від Жордана Верету – йому вдалося вгадати напрямок польоту м'яча і вибити сферу на кутовий.
До топ-4 також увійшли: Даніель Перетц (Маккабі Тель-Авів), Дейл Колінг (Лінкольн) та Джерон Хоувен (Вітесс).
Дивіться відео топ-4 моментів тижня у Лізі конференцій
Турнірна таблиця Зорі у Лізі конференцій
- Після 5-ти турів у групі С луганський клуб посідає 3 місце, маючи у своєму активі 6 очок. До другої позиції, яку посідає якраз Рома, відставання у 4 бали.
- Лідером групи несподівано йде норвезький Буде/Глімт, випереджаючи італійців на один пункт. Замикає таблицю софіївське ЦСКА – один бал.