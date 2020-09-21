Українець Олександр Титаренко встановив незвичний рекорд – він здійснив сальто між двома вантажівками, що рухалися мостом.

Олександр Титаренко здійснив сальто на відстань 5,2 метра. Вантажівки в цей час рухалися Дарницьким мостом в Києві. І відстань між ним була у 3,5 метра. Такий стрибок дозволив йому потрапити до Національного реєстру рекордів України.

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Здійснити такий стрибок Олександру Титаренку вдалося лише з другої спроби, розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. У 2019 році на трасі поблизу Вишгорода під час виконання сальто він отримав травму коліна, коли невдало приземлився на фуру, яка їхала позаду. Травма виявилася доволі серйозною – від другої спроби довелося відмовитися на довший час. І от у вересні 2020 року Титаренку вдалося потрапити до реєстру рекордсменів.