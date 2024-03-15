Не оставил шансов сопернику: непобежденный украинский проспект одолел боксера из Венесуэлы

Украинский боксер полулегкого веса Александр Соломенников принял участие в вечере бокса в Польше. Соперником украинца был венесуэлец Эктор Бетанкурт.

В пятницу, 15 марта, в польском городе Дзержонюв состоялся вечер бокса от компании Tymex Boxing Promotion. В рамках полулегкого дивизиона украинец Александр Соломенников провел бой против опытного венесуэльца Эктора Бетанкурта, пишет 24 Канал.

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Довел победную серию до 15-ти

Поединок длился все восемь раундов, в течение которых 25-летний украинец "разбирал" своего соперника. В итоге судьи единогласным решением отдали победу украинскому проспекту – 80:72.

Отметим, что эта победа стала 15-й в послужном списке Соломенникова. В восьми из них Александр одержал нокаутом. На профессиональном уровне украинец еще не знает горечи поражений.

Напомним, что предыдущий бой Соломенников провел в ноябре 2023 года. Тогда украинский боксер победил представителя Никарагуа Кевина Трану решением судей.

Кстати, свою восьмую победу нокаутом Соломенников одержал в андеркарде боя Усик – Дюбуа. Соперником украинца был поляк Петр Гудель.