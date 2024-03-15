У п'ятницю, 15 березня, у польському місті Дзержонюв відбувся вечір боксу від компанії Tymex Boxing Promotion. У рамках напівлегкого дивізіону українець Олександр Соломенніков провів бій проти досвідченого венесуельця Ектора Бетанкурта, пише 24 Канал.

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Довів переможну серію до 15-ти

Поєдинок тривав усі вісім раундів, протягом яких 25-річний українець "розбирав" свого суперника. У підсумку судді одноголосним рішенням віддали перемогу українському проспекту – 80:72.

Зазначимо, що ця перемога стала 15-ю у послужному списку Соломеннікова. У восьми з них Олександр здобув нокаутом. На професійному рівні українець ще не знає гіркоти поразок.

Нагадаємо, що попередній бій Соломенніков провів у листопаді 2023 року. Тоді український боксер переміг представника Нікарагуа Кевіна Трану рішенням суддів.

До речі, свою восьму перемогу нокаутом Соломенніков здобув в андеркарді бою Усик – Дюбуа. Суперником українця був поляк Пьотр Гудель.

До слова. Раніше ми розповідали, як український супертяж Андрій Новицький нокаутував американця Хуана Торреса. Для перемоги нашому боксеру вистачило три раунди.