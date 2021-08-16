Украинец Соболь получил удаление в матче с разгромной победой Брюгге

Брюгге 15 августа сыграло на выезде против Зюлте-Варегема в 4-м туре чемпионата Бельгии. Гости разгромили соперника в меньшинстве.

Ненужное удаление в конце игры

Первая 45-минутка завершилась минимальным преимуществом Брюгге в счете – 0:1. Единственный гол команды в конце тайма забил Ланг. Гости решили все вопросы относительно победителя еще до середины второго тайма.

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Вормер, Ванакен и де Кетеларе установили разгромный счет для хозяев – 0:4.

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь провел на поле почти весь матч. Футболист сборной Украины в компенсированное арбитром время получил вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в удаление.

Однако даже это уже не могло помешать Брюгге победить. Благодаря победе клуб поднялся в тройку лидеров чемпионата. После четырех поединков команда украинца имеет в своем активе 8 очков (2 победы и такое же количество мировых).