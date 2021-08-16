Непотрібне вилучення наприкінці гри
Перша 45-хвилинка завершилась мінімальною перевагою Брюгге у рахунку 0:1. Єдиний гол команди наприкінці тайму забив Ланг. Гості вирішили усі питання щодо переможця ще до середини другого тайму.
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Вормер, Ванакен та де Кетеларе встановили розгромний рахунок для господарів – 0:4.
Український захисник Брюгге Едуард Соболь провів на полі майже увесь матч. Футболіст збірної України у компенсований час арбітром отримав другу жовту картку, яка автоматично перетворилась у вилучення.
Однак навіть це вже не могло завадити Брюгге перемогти. Завдяки звитязі клуб підійнявся у трійку лідерів чемпіонату. Після чотирьох поєдинків команда українця має у своєму активі 8 очок (2 перемоги та така ж кількість мирових).
- Відзначимо, що у новому сезоні Едуард Соболь провів за бельгійську команду 2 матчі, у яких забив один гол.
- Футболіст пропустить домашню гру проти Веєрсхота (22 серпня).