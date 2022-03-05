Украинец Сикан отдал победный ассист и помог одолеть Шальке в Бундеслиге: видео гола

Украинский нападающий Ганзы Даниил Сикан отметился результативным действием в матче Бундеслиги против Шальке (4:3).

Шальке – Ганза 3:4

Голы: Теродде, 33, 43, 83 – Ингельссон, 25, Верхук, 40, Брайер, 56, Фреллинг, 90+6

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Сикан начал поединок на скамейке запасных. На 68-й минуте украинец вышел на замену, а на 90+6-й форвард ассистировал Нильсу Фреллингу, точный удар которого принес Ганзе победу, сообщает 24 канал.

Матч против Шальке стал пятым для Даниила в составе Ганзы. Ранее он уже успел один раз выйти в стартовом составе, а также трижды появлялся из замены. Этот ассист – второе результативное действие Сикана, ранее он уже забивал гол Дармштадту.

Ганза занимает 14 место в турнирной таблице второй Бундеслиги. Следующий матч команда Сикана проведет 11 марта против Гольштайна.

Видеообзор матча

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