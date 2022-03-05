Луческу высказался о полномасштабном вторжении русских оккупантов. Сам специалист успел уехать из Украины, о на базе киевлян остались футболисты.

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"Считаю, что каждый, кто имеет возможность помочь - поможет. Я ничего особенного не делал. Украинцы очень довольны и благодарны за помощь, полученную от румын."

Я очень устал, у меня было много работы, и мои мысли вместе с оставшимися на базе игроками. Они пытаются держаться вместе, нам удалось вывести жен и детей игроков, а они остались на базе, в 30 километрах от Киева. Увидим, как дальше все будет развиваться, я надеюсь, что когда-нибудь все закончится", – сказал наставник киевлян.

Ранее Луческу рассказывал, что помог уехать в Румынию капитану Динамо Сергею Сидорчуку.

Согласно требованиям общей мобилизации в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в течение 90 дней.

Исключение предоставляется тем, кто имеет не менее трех детей, как в случае с Сидорчуком.

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