Шальке – Ганза 3:4

Голи: Теродде, 33, 43, 83 – Інгельссон, 25, Верхук, 40, Браєр, 56, Фрелінг, 90+6

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Сікан розпочав поєдинок на лаві запасних. На 68-й хвилині українець вийшов на заміну, а на 90+6-й форвард асистував Нільсу Фрелінгу, точний удар якого приніс Ганзі перемогу, повідомляє 24 канал.

Матч проти Шальке став п'ятим для Данила у складі Ганзи. Раніше він вже встиг 1 раз вийти у стартовому складі, а також тричі з’являвся з заміни. Цей асист – друга результативна дія Сікана, раніше він вже забивав гол Дармштадту.

Ганза посідає 14 місце у турнірній таблиці другої Бундесліги. Наступний матч команда Сікана проведе 11 березня проти Гольштайна.

Відеоогляд матчу

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