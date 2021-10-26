Украинец Швед забил второй гол за Мехелен в сезоне одному и тому же сопернику

Во вторник, 26 октября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка Бельгии. В одном из поединков игрового дня Мехелен принимал клуб Сен-Жилуаз.

Второй гол – тому же сопернику

На 16-й минуте встречи счет открыл украинский нападающий Марьян Швед.

К слову Украинец Швед голом одержал победу для своего клуба в матче чемпионата Бельгии: видео

Это первый мяч украинца за 2 месяца – 22 августа он отметился голом в ворота этого клуба в 5-м туре чемпионата.