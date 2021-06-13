Украинец Шевадзуцкий мощно нокаутировал соперника во втором раунде: видео

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий провел бой против грузинского боксера Паата Адуашвили. Украинец праздновал очередную победу.

Яркая победа

Игорь Шевадзуцкий продолжает победную серию на профессиональном ринге. На этот раз его "жертвой" стал Паат Адуашвили.

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Грузин не сумел дать достойный бой сопернику и потерпел поражение. Уже с первых секунд боя стало понятно, кто будет доминировать на ринге. Поединок длился всего два раунда. Шевадзуцкий не давал сделать Паату почти ничего и уже во втором раунде отправил его в нокаут.

Адуашвили сумел подняться с канваса, но рефери остановил поединок, сигнализировав, что грузин уже не продолжит драку. Шевадзуцкий праздновал досрочную победу техническим нокаутом.

Украинский "Халк" остается непобедимым боксером. После поединка Шевадзуцкий заявил, что соперник его ничем не удивил, но поблагодарил за бой.

12 июня в Киеве свой бой провел другой украинский боксер Олег Малиновский. В титульном поединке боец ​​победил представителя Намибии Натаниэля Какололо.

Видео нокаута