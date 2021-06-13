Яркая победа украинца

Соперником украинца стал опытный 35-летний боксер Невфель Уата. Француз алжирского происхождения ростом два метра не сумел дать достойный бой нашему бойцу.

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Владислав Сиренко тотально доминировал на ринге. Похоже, родная земля добавляла еще больше силы и уверенности нашему боксеру. Интересно, что Сиренко сражался против двоюродного брата звездного нападающего Реала и сборной Франции Карима Бензема.

Во втором раунде украинец дважды отправлял Уата в нокдаун. А уже в четвертом раунде француз упал в третий раз, после чего судья остановил избиение. Рефери сигнализировал о досрочной победе Сиренко.

Для украинского боксера эта победа стала уже 17-й на профессиональном ринге.

Сиренко – Уата полный бой