Яскрава перемога

Ігор Шевадзуцький продовжує переможну серію на професійному ринзі. Цього разу його "жертвою" став Паат Адуашвілі.

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Грузин не зумів дати гідний бій супернику та зазнав поразки. Вже з перших секунд бою стало зрозуміло, хто буде домінувати на ринзі. Поєдинок тривав лише два раунди. Шевадзуцький не давав зробити Паату майже нічого та вже у другому раунді відправив його у нокаут.

Адуашвілі зумів підійнятись з канвасу, але рефері зупинив поєдинок, сигналізувавши, що грузин вже не продовжить бійку. Шевадзуцький святкував дострокову звитягу технічним нокаутом.

Український "Халк" здобув залишається непереможним боксером. Після поєдинку Шевадзуцький заявив, що суперник його нічим не здивував, але подякував за бій.

12 червня у Києві свій бій провів інший український боксер Олег Малиновський. У титульному поєдинку боєць переміг представника Намібії Натаніеля Какололо.

Відео нокауту