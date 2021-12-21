Украинец Романчук выиграл медаль чемпиона мира по плаванию на короткой воде

Михаил Романчук принес Украине первую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде (25 метров). Михаил выиграл бронзовую награду в Дубае (ОАЭ).

Романчук – получил "бронзу"

Романчук квалифицировался в финал чемпионата мира на дистанции 1500 метров вольным стилем с лучшим временем 14:24.76. В финальном заплыве Михаил не смог одержать победу

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Украинский спортсмен соревновался с тремя олимпийскими чемпионами: Ахмедом Хафнауи, Флорианом Уэллброком и Грегорио Пальтриньери. После экватора заплыва Романчук, Хафнауи и Уэллброк "отцепили" Пальтриньери.

После 900 метров Уэллброк сделал успешный рывок, оставив Романчука и Хафнауи позади. В итоге немец одержал яркую победу с новым мировым рекордом – 14:06.88.

Романчук и Хафнауи разыграли "серебро", которое, к сожалению, досталось представителю Туниса.

Результаты финального заплыва (1500 метров, свободный стиль)

1. Флориан Уэллброк (Германия) – 14:06.88

2. Ахмед Хафнауи (Тунис) – 14:10.94

3. Михай Романчук (Украина) – 14:11.47

Главные достижения Романчука