Украинец Романчук выиграл медаль чемпиона мира по плаванию на короткой воде
Источник:24 канал
Михаил Романчук принес Украине первую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде (25 метров). Михаил выиграл бронзовую награду в Дубае (ОАЭ).
Романчук – получил "бронзу"
Романчук квалифицировался в финал чемпионата мира на дистанции 1500 метров вольным стилем с лучшим временем 14:24.76. В финальном заплыве Михаил не смог одержать победу
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Украинский спортсмен соревновался с тремя олимпийскими чемпионами: Ахмедом Хафнауи, Флорианом Уэллброком и Грегорио Пальтриньери. После экватора заплыва Романчук, Хафнауи и Уэллброк "отцепили" Пальтриньери.
После 900 метров Уэллброк сделал успешный рывок, оставив Романчука и Хафнауи позади. В итоге немец одержал яркую победу с новым мировым рекордом – 14:06.88.
Романчук и Хафнауи разыграли "серебро", которое, к сожалению, досталось представителю Туниса.
Результаты финального заплыва (1500 метров, свободный стиль)
1. Флориан Уэллброк (Германия) – 14:06.88
2. Ахмед Хафнауи (Тунис) – 14:10.94
3. Михай Романчук (Украина) – 14:11.47
Главные достижения Романчука
- 25-летний украинец летом 2021 года получил две медали на Олимпийских играх. В заплыве на 800 метров вольным стилем Михаил взял "бронзу".
- В коронной для себя дистанции 1500 метров Романчук получил "серебро".
- Михаил также чемпион мира 2018 года на короткой воде (1500 метров). Украинец – многократный чемпион и призер чемпионатов Европы.