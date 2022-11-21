Земляк Мудрика стал чемпионом мира по кикбоксингу, уничтожив иранца: видео эффектного нокаута

Украинский боец Роман Крыкля завоевал титул чемпиона One Championship по кикбоксингу в тяжелом весе. Наш спортсмен в финале победил иранского кикбоксера.

В Сингапуре состоялся турнир промоушена One Championship. Украинский кикбоксер супертяжелого веса Роман Крыкля боролся за титул чемпиона мира с иранцем Ираджем Азизпуром.

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Поединок непросто складывался для украинского спортсмена. В первом раунде иранец был точнее по ударам и за 26 секунд до окончания времени отправил Романа в нокдаун.

Однако наш спортсмен не только сумел продолжить поединок, но изменить его ход. В начале второго раунда Крыкля сбил Ираджа с ног. Не давая иранскому кикбоксёру опомниться, украинский гигант серией ударов добил соперника у сетки. Рефери вынужден был остановить избиение иранца.

Самые интересные фрагменты боя Крыкля – Азазпур

По итогам поединка Крыкля отобрал у соперника чемпионский пояс One Championship в супертяжелом весе.

Кроме того, бой Крыкля – Азизпур был признан самым зрелищным событием турнира. А 31-летний украинец заработал бонус в размере 50 тысяч долларов.

Стоит отметить, что Роман уже владеет титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 102 кг). Так что теперь у украинца два чемпионских пояса промоушена.

Что известно о Романе Крыкле