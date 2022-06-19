Украинец Редкач засветился на фото в объятиях с российским боксером

Скандальный украинский боксер Иван Редкач сфотографировался с представителем России Дмитрием Биволом. Он заявил, что "спорт вне политики".

Редкач: Нужно разделять спорт и политику

Украинские спортсмены активно демонстрируют свою гражданскую позицию и требуют отстранения россиян от международной арены. Большинство атлетов изменили свое мнение и подчеркивают, что спорт не может быть вне политики.

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Однако Редкач так не считает. Он подчеркнул, что следует разграничивать спорт и политику. В своем твиттере он опубликовал фото с российским боксером Дмитрием Биволом.

"Нужно разделять спорт и политику. Хотя этот принцип и идет в историю и следует признать, что они неразлучны, но для меня спорт остается вне политики.

Потому что старательно трудятся спортсмены, а в таком случае потом и кровью – ни один политик так не трудится при счете госбюджета в своих карманах. Не нужно путать баню с вахтой", – написал боксер под фото.



Редкач вместе с Биволом / Фото с твиттера украинца

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