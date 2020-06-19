Украинец проведет поединок с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Экс-чемпион M-1 Global украинец Александр Доскальчук (10-2) дебютирует в UFC в поединке против россиянина Тагира Уланбекова (11-1), который пройдет на турнире UFC Fight Island 15 июля на острове Яс (ОАЭ).
Об этом сообщает новостной портал MMA Junkie. Для обоих бойцов данное противостояние станет дебютным в легком дивизионе сильнейшей лиги мира.
Чиатйте также Украинский боец Александр Доскальчук подписал профессиональный контракт с UFC
Доскальчук не проигрывал семь боев подряд. Но в последний раз украинец выходил в Октагон в ноябре 2018 года, когда провел вторую успешную защиту своего титула, победив единогласным решением Микаэля Силандера.
Кто такой Александр Доскальчук
- Первый бой провел в 2012 году. Во всех поединках одержал 10 побед и лишь однажды потерпел поражение.
- В своем дебюте одержал победу уже в первом раунде над топовым украинским бойцом Виталием Бранчуком. Эта победа стала проявлением чемпионских амбиций в начале карьеры черновицкого бойца.
- Провел не слишком много поединков, но подписал контракт с организацией М-1 Global. В дебюте победил шведского бойца корейского происхождения Хван Сун Ли решением судей.
- Уже во втором поединке провел бой за титул чемпиона организации против россиянина Владимира Малыгина и победил соперника.
- Поединок Доскальчука и Ашимова должен быть в Китае, однако из-за отсутствия визы у последнего бой был перенесен в Россию. В поединке Доскальчук доминировал и практически все время занимался избиением Ашимова и победил. Эта победа стала второй подряд зрелищной победой Доскальчука, который защитил звание чемпиона.