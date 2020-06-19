Экс-чемпион M-1 Global украинец Александр Доскальчук (10-2) дебютирует в UFC в поединке против россиянина Тагира Уланбекова (11-1), который пройдет на турнире UFC Fight Island 15 июля на острове Яс (ОАЭ).

Об этом сообщает новостной портал MMA Junkie. Для обоих бойцов данное противостояние станет дебютным в легком дивизионе сильнейшей лиги мира.

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Доскальчук не проигрывал семь боев подряд. Но в последний раз украинец выходил в Октагон в ноябре 2018 года, когда провел вторую успешную защиту своего титула, победив единогласным решением Микаэля Силандера.

Кто такой Александр Доскальчук