Ексчемпіон M-1 Global українець Олександр Доскальчук (10-2) дебютує в UFC в поєдинку проти росіянина Тагіра Уланбекова (11-1), який пройде на турнірі UFC Fight Island 15 липня на острові Яс (ОАЕ).

Про це повідомляє новинний портал MMA Junkie. Для обох бійців дане протистояння стане дебютним у найлегшому дивізіоні найсильнішої ліги світу.

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Доскальчук не програвав сім боїв поспіль. Але, в останній раз українець виходив в октагон в листопаді 2018 року, коли провів другий успішний захист свого титулу, перемігши одноголосним рішенням Мікаеля Сіландера.

Хто такий Олександр Доскальчук