Украинец помог своей команде выиграть в матче Еврокубка по баскетболу: видео

Украинский баскетболист Артем Пустовой помог выиграть испанской Гран-Канарии в новом сезоне Еврокубка. Команда за которую он выступает, в матче второго тура выиграла у греческого Промитеаса.

Украинец выполнил решающий бросок

В прошлой игре испанской команде не повезло, она проиграла словенской Цедевите со счетом 77:79. Тогда украинец провел в матче 13:49 минут, но набрал всего два очка.

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Пустовой провел на площадке 21:10 минут, этого хватило, чтобы набрать 10 очков.

Большинство очков украинцу удалось набрать в первой четверти. Первые 10 минут закончились для Артема с шестью очками и одним подбором.

В третьей четверти Пустовому удалось набрать еще два очка.

Матч для обеих команд был достаточно сложным и напряженным. Первая и третья 10-минутки заканчивались вничью. Однако во второй преимущество Гран-Канарии составляло пять очков.

Подобный сценарий ждал и в последнюю четверть. Но за две минуты до конца испанская команда побеждала с результатом 81:80.

Именно Пустовой выполнил один из решающих бросков.

Гран-Канария это четвертый клуб в карьере Пустового. До того, как выступать за Барселону украинец с 2009 до 2015 года представлял Химик Затем в течение трех сезонов играл за испанский Обрадойро.

Сейчас команда Пустового на шестом месте с одной победой.

Видео матча Гран-Канария – Промитеас.