Українець виконав вирішальний кидок
У минулій грі іспанській команді не пощастило, вона програла словенській Цедевіті з рахунком 77:79. Тоді українець провів у матчі 13:49 хвилин, але набрав усього два очки.
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Пустовий провів на майданчику 21:10 хвилин, цього вистачило, аби набрати 10 очок.
Більшість очок українцеві вдалося набрати у першій чверті. Перші 10 хвилин закінчилися для Артема з шістьома очками та одним підбиранням.
У третій чверті Пустовому вдалося набрати ще два очки.
Матч для обох команд був досить складним та напруженим. Перша та третя 10-хвилинки закінчувалися внічию. Проте у другій перевага Гран-Канарії складала п'ять очок.
Подібний сценарій чекав і на останню чверть. Але за дві хвилини до кінця іспанська команда перемагала з результатом 81:80.
Саме Пустовий виконав один із вирішальних кидків.
- Гран-Канарія це четвертий клуб у кар'єрі Пустового. До того, як виступати за Барселону українець із 2009 до 2015 року представляв Хімік Потім упродовж трьох сезонів грав за іспанський Обрадойро.
- Наразі команда Пустового тепер на шостому місці з однією перемогою.
Відео матчу Гран-Канарія – Промітеас.