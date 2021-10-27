Українець виконав вирішальний кидок

У минулій грі іспанській команді не пощастило, вона програла словенській Цедевіті з рахунком 77:79. Тоді українець провів у матчі 13:49 хвилин, але набрав усього два очки.

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Пустовий провів на майданчику 21:10 хвилин, цього вистачило, аби набрати 10 очок.

Більшість очок українцеві вдалося набрати у першій чверті. Перші 10 хвилин закінчилися для Артема з шістьома очками та одним підбиранням.

У третій чверті Пустовому вдалося набрати ще два очки.

Матч для обох команд був досить складним та напруженим. Перша та третя 10-хвилинки закінчувалися внічию. Проте у другій перевага Гран-Канарії складала п'ять очок.

Подібний сценарій чекав і на останню чверть. Але за дві хвилини до кінця іспанська команда перемагала з результатом 81:80.

Саме Пустовий виконав один із вирішальних кидків.

Гран-Канарія це четвертий клуб у кар'єрі Пустового. До того, як виступати за Барселону українець із 2009 до 2015 року представляв Хімік Потім упродовж трьох сезонів грав за іспанський Обрадойро.

Наразі команда Пустового тепер на шостому місці з однією перемогою.

Відео матчу Гран-Канарія – Промітеас.