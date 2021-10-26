Торонто – Чикаго 108:111 (24:24, 27:37, 29:31, 28:19)

К слову Михайлюк получил травму в матче НБА – голову зашивали во время матча

Украинский баскетболист в составе канадской команды провел на паркете почти 13 минут (12:44). За это время Михайлюк набрал 5 очков, сделал 3 подбора и 1 ассист.

Основная причина поражения – потери. Только на них Чикаго заработал 27 очков. Впрочем, надо учесть и мощный старт "быков" с четырех побед – так соревнования они не начинали с сезона 1996/97.

Торонто на старте находится на 13 месте Востока, имея 1 победу при трех поражениях.

Торонто – Чикаго видеообзор