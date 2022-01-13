Украинец Пидручный впервые в сезоне финишировал в топ-10 на Кубке мира

В немецком Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022. Впервые в сезоне украинский биатлонист финишировал в десятке лучших.

Мощное выступление сборной Украины

В топ-10 на Кубке мира пробился капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. Несмотря на штрафной круг Дмитрию удалось занять седьмое место. Это лучший результат сезона среди представителей мужской и женской команд Украины в личных гонках.

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В отличие от женской команды, мужская сборная Украины мощно выступила в спринте, ведь сразу четверо представителей финишировали в зачетной зоне.

Лучший личный результат в карьере продемонстрировал Богдан Цымбал. С одним штрафным кругом украинец занял 17-е место. В топ-30 финишировали Артем Прима и Антон Дудченко.

Неудачным спринт оказался только для Артема Тищенко, который испортил себе гонку двумя промахами. Он единственный из сборной Украины, кто не отобрался в воскресную гонку преследования.

Четвертая победа Фийон-Майе

Четвертую победу в сезоне одержал лидер общего зачета француз Кантен Фийон-Майе. Залогом победы Фийона-Майе – стала чистая стрельба и отличная работа на лыжах.

Для Кантена это уже четвертое "золото" в сезоне. До этого Фийон-Майе выиграл три гонки преследования.

Ближайшим преследователем француза стал Бенедикт Долль из Германии. Он проиграл своему оппоненту 7 секунд и получил серебро. Третье место на подиуме досталось белорусу Антону Смольскому.

Результаты мужского спринта в Рупольдинге

1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0) 23:23.7

2. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +7.2

3. Антон Смольский (Беларусь, 0+1) +32.1

…

7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +47,1

17. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +1:08.1

22. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:06.9

26. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +1:15.1

90. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:33.9