Украинец Петросян потерпел первое поражение на профи-ринге: видео

Украинский проспект легкого веса Зоравор Петросян (12:1, 5 KO) проиграл Елнуру Самедову (12:1, 3 КО) на вечере бокса в Екатеринбурге.

Андердог Самедов со стартового гонга начал искать пути в инфайтинг. Петросян не очень успешно сдерживал соперника на дальней дистанции, а на ближней терялся под постоянным натиском, выглядел пассивнее.

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Бой получился конкурентным. Самедов просто переработал Петросяна: 96-94, 99-91 и 96-94.

Самедов – Петросян: видеообзор