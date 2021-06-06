Украинец Падун сенсационно выиграл второй подряд этап Critеrium du Dauphinе: видео

В воскресенье, 6 июня, прошел заключительный этап многодневки "Критериум Дофине". Гонщики преодолели королевский горный маршрут с 7 подъемами.

Победителем гонки второй раз подряд стал украинец Марко Падун. Он победил с преимуществом в 1 минуту 36 секунд. Днем ранее украинец победил на 7 этапе гонки.

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Украинец победил в горной квалификации

Марко Падун стал первым в горной классификации. Перед стартом соревнования Падун находился на третьем месте в классификации.

В попытке заработать очки на горных участках Марко ушел в отрыв дня вместе с 18 другими велосипедистами. Падун набрал наибольшее количество очков и получил майку лучшего горного гонщика.

Классификация считается отдельным зачетом среди гонщиков, которые лучше всего себя проявляют на горных участках.Это первая подобная победа для украинского велоспорта на соревнованиях такого уровня.