Украинец Михайлюк набрал 6 очков в матче против Сакраменто: видео
В ночь на 27 февраля в США состоялось 9 матчей регулярного чемпионата НБА. Детройт с украинцем Святославом Михайлюком проиграл Сакраменто.
Источник:24 канал
Детройт – Сакраменто 107:110 (25:35, 27:20, 28:20, 27:35)
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Украинец провел на площадке 19 минут, набрал шесть очков и реализовал один из трех дальних бросков. Святослав не помог "поршням" обыграть Сакраменто, который до этой встречи проиграл девять предыдущих матчей подряд.
- В 32 матчах нынешнего сезона Михайлюк в среднем приносил Детройту 6,6 очка за матч.
- Детройт остается на последнем месте Восточной конференции.
- В ночь на 1 марта Пистонз примут Нью-Йорк Никс.
Детройт – Сакраменто видеообзор
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