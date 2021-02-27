В ночь на 27 февраля в США состоялось 9 матчей регулярного чемпионата НБА. Детройт с украинцем Святославом Михайлюком проиграл Сакраменто.

Детройт – Сакраменто 107:110 (25:35, 27:20, 28:20, 27:35)

Смотрите также Вашингтон с Ленем во второй раз победил Денвер в НБА

Украинец провел на площадке 19 минут, набрал шесть очков и реализовал один из трех дальних бросков. Святослав не помог "поршням" обыграть Сакраменто, который до этой встречи проиграл девять предыдущих матчей подряд.

В 32 матчах нынешнего сезона Михайлюк в среднем приносил Детройту 6,6 очка за матч.

Детройт остается на последнем месте Восточной конференции.

В ночь на 1 марта Пистонз примут Нью-Йорк Никс.

Детройт – Сакраменто видеообзор