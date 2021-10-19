Украинец Марченко на старте турнира в Москве победил теннисиста из топ-40
Источник:24 канал
Первая ракетка Украины Илья Марченко одержал победу в первом круге турнира ATP, который проходит в Москве. Украинец переиграл Александра Бублика из Казахстана.
Илья Марченко – Александр Бублик 2:0 (6:4, 6:3)
С представителем Казахстана Марченко встретился впервые. Для украинца это вторая игра против представителя топ-40 в рейтинге ATP в 2021 году. Тогда он уступил американцу Тейлору Фрицу на турнире в Мексике.
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Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3.
Для украинца встреча с Бубликом началась с победы в первой партии. При счете 1:1 Илье удалось выйти вперед благодаря брейку. Он удержал победу, не проиграв ни одного гейма на собственной подаче. А при счете 5:3 украинец сделал решающий брейк.
Вторую партию Марченко начал похожим способом. В первом гейме на подаче соперника Илья сделал брейк, это помогло ему увеличить преимущество в следующем до 2:0.
Следующим соперником украинца станет австралиец Джон Миллман. Ранее спортсмены встречались в 1/8 финала предыдущего турнира в Софии, где Марченко потерпел поражение.
- Украинцу удалось улучшить свои результаты в рейтинге ATR на три позиции, теперь он занимает 164-е место.
- Также кроме Марченко, первый раунд турнира в Москве преодолели еще две украинки – Леся Цуренко и Ангелина Калинина.