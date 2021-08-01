Борец Темиров поборется за 6 бронзу для Украины на Олимпиаде
Источник:24 канал
Украинец Ленур Темиров поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр в греко-римской борьбе. Темиров обидно уступил в полуфинал весовой категории до 60 килограммов, но сохранил шансы на медаль.
Досадная неудача Темирова
Ленур Темиров в полуфинале Олимпиады проиграл титулованному японцу Кенитиро Фумити, который посеян под первым номером на Олимпиаде.
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Начало схватки оказалось абсолютно равным, но первый балл за активность получил японец. После этого украинец выстоял в партере. Первый период завершился победой Фумиты.
В начале второго периода уже украинец получил один балл за активность. Но японец, как и Ленур, выстоял в партере. Японцу удалось провести два захвата, которые принесли ему 4 балла.
К сожалению, Темиров уступил со счетом 5:1.
Украинец сразится за бронзу
- Олимпийские игры не завершились для Темирова. Украинец поборется за бронзу Игр в Токио.
- Соперником украинца стал Виктор Чобану из Молдовы. В полуфинале он проиграл кубинцу Луису Орти.
- Чобану – серебряный призер чемпионата мира-2018 и чемпион Европы 2019 года.