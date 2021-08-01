Борец Темиров поборется за 6 бронзу для Украины на Олимпиаде

Украинец Ленур Темиров поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр в греко-римской борьбе. Темиров обидно уступил в полуфинал весовой категории до 60 килограммов, но сохранил шансы на медаль.

Досадная неудача Темирова

Ленур Темиров в полуфинале Олимпиады проиграл титулованному японцу Кенитиро Фумити, который посеян под первым номером на Олимпиаде.

Стоящее Хижняк гарантировал Украине медаль Олимпиады: боксер одержал непростую победу на Играх в Токио

Начало схватки оказалось абсолютно равным, но первый балл за активность получил японец. После этого украинец выстоял в партере. Первый период завершился победой Фумиты.

В начале второго периода уже украинец получил один балл за активность. Но японец, как и Ленур, выстоял в партере. Японцу удалось провести два захвата, которые принесли ему 4 балла.

К сожалению, Темиров уступил со счетом 5:1.

Украинец сразится за бронзу