Прикра невдача Темірова

Ленур Теміров у півфіналі Олімпіади програв титулованому японцю Кенітіро Фуміті, який посіяний під першим номером на Олімпіаді.

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Початок сутички виявився абсолютно рівним, але перший бал за активність отримав японець. Після цього українець вистояв у партері. Перший період завершився перемогою Фуміти.

На початку другого періоду вже українець отримав один бал за активність. Але японець, як і Ленур, вистояв у партері. Японцю вдалося провести два захвати, які принесли йому 4 бали.

На жаль, Теміров поступився з рахунком 5:1.

Українець битиметься за "бронзу"