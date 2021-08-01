Прикра невдача Темірова
Ленур Теміров у півфіналі Олімпіади програв титулованому японцю Кенітіро Фуміті, який посіяний під першим номером на Олімпіаді.
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Початок сутички виявився абсолютно рівним, але перший бал за активність отримав японець. Після цього українець вистояв у партері. Перший період завершився перемогою Фуміти.
На початку другого періоду вже українець отримав один бал за активність. Але японець, як і Ленур, вистояв у партері. Японцю вдалося провести два захвати, які принесли йому 4 бали.
На жаль, Теміров поступився з рахунком 5:1.
Українець битиметься за "бронзу"
- Олімпійські ігри не завершилися для Темірова. Українець 2 серпня побореться за "бронзу" Ігор у Токіо.
- Суперник українця став Віктор Чобану з Молодови. У півфіналі він програв кубинцю Луїсу Орті.
- Чобану – срібний призер чемпіонату світу-2018 та чемпіон Європи 2019 року.