Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче Вашингтона. Команда второй раз подряд проиграла Нью-Йорку – 102:106.

Нью-Йорк – Вашингтон 106:102 (20:25, 25:35, 22:18, 39:24)

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Лень вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 23 минуты. За это время он набрал 7 очков (3-3 с игры, 1-2 штрафные), сделал 3 подбора, 2 блок-шота, 1 перехват и отдал 1 передачу.

Стоит отметить, что один из лидеров Вашингтона Расселл Уэстбрук не забросил ни одного трехочкового во втором матче подряд, хотя сыграл 40 минут.

Несмотря на все это у Вашингтона были шансы на успех. В начале последней четверти у них было преимущество в 9 очков, но затем оно стало постепенно таять, пока не исчезло совсем.

Нью-Йорк – Вашингтон видеообзор