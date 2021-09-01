Украинец Крипак выиграл третье "золото" Паралимпиады в Токио
Источник:24 канал
Максим Крипак – пятикратный призер в Токио. Украинский пловец завоевал свое третье "золото" Паралимпиады-2020.
Золотой заплыв Крипака
Максим Крипак боролся за награды на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S10. Украинский пловец снова порадовал нас очередной победой.
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Уже с первых метров дистанции Крипак дал понять, кто будет фаворитом заплыва. Максим уверенно захватил лидерство, которое продержал все 400 метров. Украинец не сумевший побить мировой или паралимпийский рекорд, которые он установил в Рио-2016.
26-летний пловец Максим Крипак – трехкратный паралимпийский чемпион в Токио. Теперь в активе харьковчанина до 5 наград, которые он получил в Японии.
Второе место занял голландец Бас Таккен. Тройку призеров замкнул австралиец Томас Галлахер.
- В копилке Украины уже 71 награда в Токио (16 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая). Наша страна замыкает топ-6 общего медального зачета Паралимпиады-2020.
Все награды Крепостного в Токио
- Максим выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Крипак проплыл дистанцию за 50.64 секунды. Этот результат стал новым мировым паралимпийским рекордом.
- Одержал победу заплыве на 100 метров в классе S10. Крипак установил новый мировой рекорд.
- Крипак имеет в своем активе "серебро" в плавании на дистанции 50 метров (вольный стиль) в классе S10.
- В составе мужской сборной Украины завоевал "бронзу" в эстафете вольным стилем 4х100. В эстафете выступали пловцы разных классов.