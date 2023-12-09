Покорил еще один вид спорта: украинец Крыкля стал чемпионом мира по тайскому боксу

В Бангкоке состоялся поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между украинцем Романом Крыклей и австралийцем Алексом Робертсом. Крыкля одержал победу, нокаутировав соперника.

Украинский боец Роман Крыкля стал чемпионом мира по тайскому боксу. На арене Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке 32-летний уроженец Краснограда Харьковской области нокаутировал Алекса Робертса из Австралии, который до встречи с украинцем владел титулом WBC в супертяжелом весе.

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Крыкля стал королем двух видов спорта

Чемпионское сражение завершилось уже во втором раунде, когда Крыкля поймал оппонента на контратаке. Роман смог увернуться от бокового удара Алекса, а затем поразить соперника точным хуком в подбородок.

Алекс Робертс как подкошенный свалился на настил, а судья в ринге сразу остановил встречу. Этот успех позволил украинцу стать королем двух видов спорта, объединив титулы чемпиона мира по кикбоксингу и муай-тай.

Что известно о Романе Крыкле