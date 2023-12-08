Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) свой следующий бой может провести в марте 2024 года. На кону поединка может стоять один из неосновных титулов по версии одной из четырех организаций.
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Переговоры еще не завершены, поэтому детали поединка станут известны позже. Александр Гвоздик является четвертым номером рейтинга WBC, пятым – IBF и WBO, и седьмым – WBA.
Гвоздик намерен снова стать чемпионом
Предыдущий раз украинец боксировал 30 сентября, когда нокаутировал бразильца Исаака Родригеса. Для Гвоздика эта победа стала третьей подряд после возвращения в бокс и 20-й в целом.