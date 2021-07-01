Украинец Кохан с рекордом завоевал "бронзу" в метании молота на соревнованиях в Польше

Украинец Михаил Кохан стал бронзовым призером международного турнира Мемориала Ирэны Шевиньской.

Спортсмен получил "бронзу" в метании молота. Также Кохан установил личный рекорд – 79.96 метра.

Смотрите также Владимир Кличко вышел на первое место в рейтинге лучших тяжеловесов всех времен

Победу в секторе получил поляк Файдек, который обновил рекорд соревнований – 82,77 м.

Что касается остальных украинцев, то в женском секторе для метания молота Ирина Климец стала восьмой (69,94 м).

Ранее Кохан выиграл "бронзу" в метании молота на турнире в польском Хожуве.

Метание молота

1. Павел Файдек (Польша) – 82,77 м.

2. Войцех Новицки (Польша) – 80,00 м.

3. Михаил Кохан (Украина) – 79,96 м.