Украинец Кохан с личным рекордом победил в метании молота в Венгрии

6 июля 2021 , 10:18
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Источник:

НОК Украины

Украинец Михаил Кохан не сбавляет обороты в преддверии Олимпиады-2020. На этот раз 20-летний метатель молота оставил за спиной двух титулованных поляков.

Историческая победа накануне Олимпиады

В свои 20 лет Михаил Кохан превращается в одну из надежд Украины на медали Олимпийских игр. Украинский легкоатлет впервые победил двух сильнейших метателей из Польши.

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Это ему удалось сделать на "Мемориале Иштвана Дюлая" в Секешфегерваре в рамках World Athletics Continental Tour Gold. Соревнования собрали сильнейших метателей, среди которых был и украинец. Кохан удалось не только победить опытных поляков Павела Файдека и Войцеха Новицки, но и покорить историческую планку – 80 метров.

  • Интересно, что Новицки еще в первой попытке доказал всем, кто будет фаворитом турнира. Поляк метнул за 80 метров. Однако украинец не опустил руки. В своей четвертой попытке Михаил показал лучший результат в карьере – 80.78 метра.

Такой результат шокировал Войцеха. Как ни старался поляк, но превзойти показатель Кохана не сумел. Новицки завершил соревнования с результатом 80.52, уступив украинскому метателю 26 сантиметров.

Другой поляк Файдер закрыл тройку лидеров. Павел не смог вмешаться в борьбу за "золото". Такое достижение Кохана дает надежду на медали на Олимпиаде в Токио.

Призеры турнира

  1. Михаил Кохан (Украина) – 80.78 метров
  2. Войцех Новицки (Польша) – 80.52 метров
  3. Павел Файдек (Польша) – 78.78 метров

Напомним, что 1 июля Кохан получил "бронзу" на "Мемориале Ирены Шевиньской". На турнире украинец установил личный рекорд – 79.96 метра, который улучшил уже в Венгрии. На тех состязаниях главными соперниками Михаила были поляки.

Автор: Софія Кулай