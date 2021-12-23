Украинец Качараба – лучший футболист чемпионата Чехии по версии InStat

Украинский защитник Тарас Качараба выступает в Чехии за Славию. По итогам первой половины сезона он стал лучшим игроком чемпионата по версии InStat.

За Славию в нынешнем первенстве Качараба провел 14 матчей, и его средняя оценка от InStat составляет 263 балла. Это почти на 10 пунктов больше, чем у ближайших преследователей – полузащитника Лукаша Гараслина и защитника Давида Ганцко, которые выступают за Спарту.

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Кроме того, Тарас Качараба также входит в десятку лучших игроков чешской лиги по точности передач (88%). Такой же показатель у еще одного украинского футболиста – защитника Максима Таловерова, который защищает цвета Ческе-Будеевице. При этом что Таловеров может перейти именно в Славию, если команда Качараба покинет клуб. Ведь в его услугах заинтересованы клубы из Германии, Бельгии и США.

Стоит добавить, что 26-летний Качараба в 2021 году дебютировал за национальную сборную Украины. Он вышел в старте на товарищеский матч против Чехии.

Кроме 14 матчей в чемпионате Чехии, где защитник отметился одним забитым голом, Качараба также сыграл два матча в квалификации Лиги чемпионов и еще пять игр на групповом этапе Лиги конференций. Еще один матч он провел в Кубке Чехии.

При этом Качараба выступает в Славии на правах аренды. Права на него принадлежат Словану. Аренда заканчивается 31 декабря 2021 года. А контракт со Слованом – 30 июля 2022 года. Transfermartk оценивает игрока в 800 тысяч евро.