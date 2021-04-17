В первом тайме Ислочь сумела отличиться трижды. Кроме Юсова, который забил второй гол в матче и первый для себя в этом сезоне, отличились Александр Ануфриев и Олег Потоцкий.

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После перерыва гости продолжили глумиться над Спутником. Четвертый мяч забил Дмитрий Комаровский, а последний для Ислочи гол в игре вновь забил Юсов.

Голы 27-летнего украинского бомбардира помогли Ислочи временно выйти на вторую строчку чемпионата Беларуси. За пять туров Дмитрий Юсов забил два гола и отдал один ассист.

Ислоч – Спутник видеообзор матча