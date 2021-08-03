Украинец Яремчук не сыграет против Спартака в Москве в матче Лиги чемпионов

Украинский нападающий Роман Яремчук перешел в португальскую Бенфику. Первый матч за новую команду игрок мог провести в Москве против Спартака. Но не сложилось.

О трансфере Яремчука в Бенфику стало известно 31 июля. 1 августа португальский клуб официально представил украинского новичка. Яремчук будет выступать под номером "15".

Читайте также Динамо заработало более 5 миллионов евро на трансфере Яремчука в Бенфику

Первый матч в новой форме Яремчук мог провести в среду, 4 августа. Причем это был бы довольно эпический матч – квалификация лиги чемпионов против российского Спартака в Москве. Однако Яремчук не попал в заявку Бенфики на этот матч и в Россию не отправился.

Причин для такого решения может быть несколько. Первая из них – Яремчук пока не готов к матчам. После Евро-2020 игрок получил дополнительный отпуск. А в новый клуб он перешел только 31 июля. Поэтому неизвестно, в какой физической форме он находится.

Вторая причина – Бенфика могла не успеть внести его в заявку на сезон Лиги чемпионов.

Вполне вероятно, что уже 10 августа Яремчук может сыграть в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором Бенфика будет принимать Спартак на своем поле. Или уже 7 августа дебютировать в чемпионате Португалии в матче против Морейренсе.