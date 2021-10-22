Украинец Илья Ковтун завоевал бронзу на дебютном чемпионате мира по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Илья Ковтун дебютировал на чемпионате мира, получив бронзовую награду. Это лишь вторая медаль на чемпионатах мира для Украины со времени восстановления независимости.

Илья Ковтун стал третьим в индивидуальном многоборье. Он уступил только китайцу Чжан Бохену и хозяину турнира японцу Даики Хасимото.

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В финал соревнований Ковтун прошел пятым с результатом 83,565. Но уже в финале сумел улучшить свой результат – 84,899.

Для 18-летнего Ковтуна это первая медаль чемпионата мира. И только вторая медаль в многоборье для Украины на чемпионатах мира. До этого единственным медалистом был Олег Верняев, который тоже боролся за бронзу в 2019 году.

В 2021 году Ковтун стал бронзовым призером в многоборье на чемпионате Европы.