В рамках подготовки ко второй части чемпионата Венгрии Ференцварош полузащитников сборной Украины Игорь Харатин и Александра Зубкова провел уже второй контрольный матч в Марбелье.

Соперником ребят Сергея Реброва на этот раз стала сборная Эстонии, которая также проводит подготовительный сбор в Испании, пишет 24 канал.

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Игорю Харатину не удалось отличиться против сборной Эстонии. Хотя шанс у 25-летнего украинца был отличный. На 53-й минуте подопечные Сергея Реброва получили право на одиннадцатиметровый. К мячу подошел наш легионер, однако голкипер прибалтийцев угадал направление полета сферы и спас свою команду.

Венгры в итоге все-таки вышли победителями из этого противостояния – в одной из атак во время сумбура в штрафной эстонцев французский защитник Аисса Лаидуни оказался самым расторопным и сумел пробить мимо голкипера. К слову, со стартовых минут на поле вышел еще один украинец Александр Зубков, который имел несколько неплохих моментов отличиться.

Интересно, что за сборную Эстонии играет бывшая звезда Карпат Сергей Зенев – в матче против "фради" экс-форвард "львов" провел весь матч в запасе.

Видео нереализованного пенальти Харатина (смотрите на 1:15:10)